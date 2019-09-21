Происшествия

ИзвестияИзвестияУкраинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка. Как сообщили на странице областной полиции в Facebook в субботу, 21 сентября, при задержании нарушителей пострадали восемь полицейских.
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Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области

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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

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