Происшествия
ИзвестияУкраинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка. Как сообщили на странице областной полиции в Facebook в субботу, 21 сентября, при задержании нарушителей пострадали восемь полицейских.
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Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области
RT на русскомвчера в 15:40
Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области
Московский Комсомолецвчера в 15:42
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