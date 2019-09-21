Происшествия
ИзвестияУкраинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка. Как сообщили на странице областной полиции в Facebook в субботу, 21 сентября, при задержании нарушителей пострадали восемь полицейских.
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Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области
RT на русскомвчера в 15:40
Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области
Московский Комсомолецвчера в 15:42
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Общество
Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace
Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Экономика
В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам
Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Александра Артемова стала мамой
Бывшая звезда скандального телешоу Саша Артемова впервые в жизни стала мамой. Все время рядом с ней находился ее муж, Евгений Кузин.
Татарстан Сегодня вчера в 05:35
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру 20 сентября в 07:00
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Автоспорт
Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия вчера в 16:22
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Гаджеты
В статистике MindFactory процессоры AMD Ryzen стали прорывом пятилетки
Открытая статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de стала одним из самых часто упоминаемых свидетельств успеха процессоров AMD с архитектурой Zen, хотя сама выпускающая их компания предпочитает использовать данные Mercury Research.
3DNews 03:00
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости вчера в 03:06
Единоборства
В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу
Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.
Вести.Ru вчера в 19:47