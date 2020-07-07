Политика
ТАССУкраинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Политика
ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене
Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag вчера в 09:08
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46
Общество
Глава Минспорта Иркутской области покидает свой пост
Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник уходит со своего поста.
IrkutskMedia 00:18
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru вчера в 22:21
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 11:33
Здоровье
Власти попросили жителей Тувы из-за чумы пока не есть сурков
В связи с выявлением на территории Монголии бубонной чумы, источником заражения которой, предположительно, стало мясо сурка, тувинцев призывают к бдительности.
Росбалт вчера в 05:01
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчаткий, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Общество
Свердловчанин заснял пролёт кометы над Екатеринбургом
Екатеринбургский фотограф Евгений Кудымов заснял яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE).
Областная газета вчера в 23:00
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
ВладТайм вчера в 13:38
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 06 июля в 08:00
Политика
День России предложили перенести на 1 июля
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
Здоровье
Казахстан повысил возрастной порог продажи табака до 21 года
Власти Казахстана приняли решение о повышении возрастного ценза при покупке табачных изделий.
Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета вчера в 08:18
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
В Белграде ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти Сербии объявили о введении в Белграде комендантского часа из-за коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 14:58
Автоспорт
Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault
Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
CT news вчера в 16:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 06 июля в 04:04