Армия и оружие
РБКУкраинская разведка обвинила Россию в отработке нападения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе. Об этом он сообщил в интервью агентству «Укринформ».
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с чего всё началось
В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".РИА Новостивчера в 09:40
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Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
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Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro вчера в 17:21
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
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АБН 04 сентября в 15:33
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Газета.Ru вчера в 15:14
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В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
Евросоюз приостановил импорт овощей и фруктов с Украины
С сентября начала действовать директива о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов Евросоюз отказался от импорта томатов, перцев, баклажанов и некоторых других овощей, а также яблок и груш с Украины после вступления в силу директивы о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов.
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Авто
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В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
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РИА Новости вчера в 07:52
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РИА Новости вчера в 22:17
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Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
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