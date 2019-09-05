с чего всё началось

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе. Об этом он сообщил в интервью агентству «Укринформ».

Армия и оружие Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5, Лозовое и город Ясиноватая, где находится крупный железнодорожный узел.

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Политика Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.

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Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

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Политика Бывший болгарский министр осудил высказывание МИД Болгарии о роли СССР Бывший министр иностранных дел Болгарии Румен Петков оценил позицию нынешнего МИД его страны как «безумную», комментируя призыв Софии к России о пересмотре роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

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Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

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Политика Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.

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Политика Высказывание Собчак о Крыме может быть «зондажом» Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.