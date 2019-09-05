с чего всё началось

В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе "вторжения" сразу с трех направлений — с севера, востока и юга. Генерал также обвинял Россию в "стягивании войск", ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко.

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