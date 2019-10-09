Армия и оружие

REGNUMREGNUMМИД ЛНР подтвердил срыв Киевом разведения сил в Золотом

«Несмотря на подтвержденные в Минске обязательства, Украина сорвала сегодня возобновление разведения сил и средств на участке в Золотом», — приводит заявление МИД ЛНР «Луганский информационный центр».
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