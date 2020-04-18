Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира.

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру. Свою позицию она изложила в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 27

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 37

Наука Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. 8

Общество Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 1,4K

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,8K

Единоборства Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249. 1

Политика Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить. 26

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 539

Общество Власти Японии выдадут всем гражданам деньги Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. 287

Общество В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. 339

Общество Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17 Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок. 62

Здоровье В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу. 8