Политика
РИА НовостиУкраинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру. Свою позицию она изложила в видеоролике, опубликованном в Facebook.
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Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира.
— Снежана Егорова, украинская актрисаРИА Новости вчера в 22:40
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