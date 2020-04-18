Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру. Свою позицию она изложила в видеоролике, опубликованном в Facebook.
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Снежана Егорова
Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира.
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