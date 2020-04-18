Политика
РИА НовостиУкраинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру. Свою позицию она изложила в видеоролике, опубликованном в Facebook.
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Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 16 апреля в 09:54
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим. Об этом в субботу, 18 апреля, он сообщил в личном блоге.
Вечерняя Москва 03:13
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда вчера в 14:00
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Общество
За сутки в России выявлено 4785 новых случев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Российская газета 03:39
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Футбол
«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест
Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках.
Все про Спорт ру вчера в 13:44
Авто
Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101
Специалисты спортивного подразделения «АвтоВАЗа», компании Lada Sport, создали реплику первого раллийного автомобиля Волжского автозавода, который был разработан на базе ВАЗ-2101.
Известия вчера в 07:17
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество
За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Общество
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Общество
Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19
"Черный лебедь" - теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.
РИА Новости 02:15
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес
Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится.
ProstoProSport вчера в 23:08
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru вчера в 07:51
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Здоровье
В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги на выплату зарплат
Полученные от государства средства могут быть направлены на то, чтобы сохранить уровень оплаты труда, выплатить зарплаты в этом и следующем месяце, отметил президент.
Наша версия 15 апреля в 10:24
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13