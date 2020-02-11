Армия и оружие

ИзвестияИзвестияУкраинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Ольга Решетилова.
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Волонтёр сообщила о мародёрстве ВСУ в Донбассе

News.ruвчера в 21:52

Волонтерка рассказала о мародерстве украинских бойцов под Донецком

Телеканал 360°вчера в 20:23

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

РИА Новостивчера в 18:13

Волонтёрка из Донбасса рассказала о мародёрстве украинских солдат

Life.ruвчера в 20:04

Волонтерка рассказала о мародерстве украинских военных в Донбассе

РЕН ТВвчера в 19:31

Украинская волонтерка сообщила о мародерстве ВСУ на территории Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 18:34

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Известиявчера в 20:21
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Общество

Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами

Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
АиФ Удмуртия 00:09
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В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
KM.ru вчера в 02:08
Общество

Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах

Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
iReactor 00:00
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
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Минздрав: треть россиян являются «тихими алкоголиками»

Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Рифей-Пермь вчера в 07:28
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
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У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru вчера в 11:32
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
Экономика

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок.
Lenta.ru вчера в 21:35
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 09 февраля в 01:48
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Авто

Kia выпустит новый компактвэн на базе Kia Seltos

Компания Kia планирует в ближайшее время начать выпуск нового бюджетного 7-местного компактвэна.
Новые автомобили вчера в 21:55
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 01:34
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