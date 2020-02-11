Общество
ИзвестияУкраинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Ольга Решетилова.
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Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Происшествия
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил назначить госкорпорацию единственным исполнителем по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».
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В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»
9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
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Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
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Наталья Штурм опубликовала фото после побоев мужа
Наталья Штурм опубликовала серию фото: после карусели милых снимков, на которых запечатлена она с мужем, следует фото Натальи с синяками и сломанным носом.
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
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В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Врачи удалили женщине две лишние груди
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
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Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
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Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Технологии
Samsung блокирует свои телевизоры в России
Samsung блокирует свои телевизоры в России Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС.
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Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.