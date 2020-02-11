Общество

ИзвестияИзвестияУкраинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Ольга Решетилова.
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

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