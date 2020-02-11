Армия и оружие

ИзвестияИзвестияУкраинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Ольга Решетилова.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Волонтёр сообщила о мародёрстве ВСУ в Донбассе

News.ruвчера в 21:52

Волонтерка рассказала о мародерстве украинских бойцов под Донецком

Телеканал 360°вчера в 20:23

Украинская волонтерка сообщила о мародерстве ВСУ на территории Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 18:34

Волонтёрка из Донбасса рассказала о мародёрстве украинских солдат

Life.ruвчера в 20:04

Волонтерка рассказала о мародерстве украинских военных в Донбассе

РЕН ТВвчера в 19:31

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Известиявчера в 20:21

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

РИА Новостивчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Авто

Пикап «Шерп» засветился на патентных изображениях

Российская газета 03:05
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
Общество

Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
ТАСС 03:14
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости вчера в 06:36
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов

Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Кубанские новости вчера в 00:05
Футбол

Воспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрока

Школе в Кемеровской области, которая воспитала футболиста Александра Головина, не отправили деньги за трансфер игрока в «Монако».
КМВ Новости 00:26
Армия и оружие

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
РИА Новости 01:31
Политика

В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
REGNUM 02:33
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.
Московский Комсомолец 02:24
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия вчера в 14:43
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Общество

Власти США хотят сократить бюджет Госдепа

Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома.
News.ru вчера в 14:24
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН 09 февраля в 17:59
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Экономика

Союзмолоко оценило затраты на маркировку продукции в 96,5 млрд рублей

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает затраты предприятий на введение маркировки молочной продукции в первый год в 61,3 млрд рублей, а ежегодные затраты отрасли в 35,2 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:46
Футбол

«Интер» намерен заставить клуб Бекхэма сменить название

Юристы MLS готовят апелляцию, утверждая, что слово "Интер" входит в название нескольких спортивных клубов, и никто не может его присвоить раз и навсегда.
Soccer.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Авто

В мае компания Toyota представит серийный минивэн

Японская компания Toyota намерена в мае нынешнего года представить новый минивэн, который выполнен на базе прототипа TJ Cruiser.
Rusargument 08 февраля в 07:26
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное