Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».

Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником

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