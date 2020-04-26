Политика
REGNUMУкраинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником
Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
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СМИ: назначение Саакашвили в кабмин Украины будет незаконным из-за судимостей
Московский Комсомолецвчера в 17:29
Сарган объяснила, как украинский закон не позволит назначить Саакашвили вице-премьером
Украина.ру24 апреля в 08:27
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Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Происшествия
В Красноярске полиция задержала участников митинга против самоизоляции
В Красноярске в пятницу, 24 апреля, сотрудники полиции задержали не менее четырех участников митинга против общей самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Znak.com 24 апреля в 02:29
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ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
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Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
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News.ru 24 апреля в 07:39
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Слово и Дело 24 апреля в 02:53
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Известия вчера в 08:18
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CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel
Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна вчера в 05:31
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
Происшествия
В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом
Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
Ариг Ус 00:15
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Здоровье
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru вчера в 22:03
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Украинский биатлонист Пидручный обвинил Россию в поддержке допинга
Украинский биатлонист чемпиона мира Дмитрий Пидручный в интервью Tribuna.com выступил с критикой российских спортсменов и чиновников, которые, по его мнению, поддерживают систему употребления допинга.
ProstoProSport вчера в 07:01
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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РИА Новости вчера в 18:01
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Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
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Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова
Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
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Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок
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Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
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Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
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Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
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Армия и оружие
В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 15:44
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Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
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Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
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