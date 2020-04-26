Политика

REGNUMREGNUMУкраинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником

Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
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СМИ: назначение Саакашвили в кабмин Украины будет незаконным из-за судимости в Грузии

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У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины

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СМИ: назначение Саакашвили в кабмин Украины будет незаконным из-за судимостей

Московский Комсомолецвчера в 17:29

Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником

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СМИ: Саакашвили не может стать вице-премьером Украины из-за судимости

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На Украине нашли препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером

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Сарган объяснила, как украинский закон не позволит назначить Саакашвили вице-премьером

Украина.ру24 апреля в 08:27
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Общество

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

В Красноярске полиция задержала участников митинга против самоизоляции

В Красноярске в пятницу, 24 апреля, сотрудники полиции задержали не менее четырех участников митинга против общей самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Znak.com 24 апреля в 02:29
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Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после госпитализации

Слово и Дело 24 апреля в 02:53
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Армия и оружие

На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»

Предварительные испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» завершились на Украине.
Известия вчера в 08:18
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Гаджеты

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel

Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна вчера в 05:31
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Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
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Происшествия

В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом

Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
Ариг Ус 00:15
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Здоровье

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
2
Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru вчера в 22:03
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Биатлон

Украинский биатлонист Пидручный обвинил Россию в поддержке допинга

Украинский биатлонист чемпиона мира Дмитрий Пидручный в интервью Tribuna.com выступил с критикой российских спортсменов и чиновников, которые, по его мнению, поддерживают систему употребления допинга.
ProstoProSport вчера в 07:01
1
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:01
32
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Авто

«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году

Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях.
Автоновости дня 24 апреля в 05:45
98
Шоу-бизнес

Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru вчера в 15:22
Общество

Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

РИА Новости вчера в 20:27
8
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС вчера в 11:11
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Армия и оружие

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
1
Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 15:44
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
10
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
174
Общество

Нижегородская область ввела строгие ограничения на въезд

Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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