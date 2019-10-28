Политика
REGNUMУкраинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Сообщение замглавы Нацполиции Вадима Трояна приводит 27 октября пресс-служба МВД Украины. Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
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Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Путешествия
Названы самые востребованные направления отдыха россиян летом
Турция, Италия и Польша признаны самыми востребованными направлениями отдыха россиян летом 2019 года.
Армия и оружие
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Трампа не считает Россию союзником.
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 вместо €25
Российский лоукостер «Победа» с 28 октября повысит цены на вылеты из-за границы в Россию на €5 (350 рублей), а не на €25 (1770 рублей), как планировалось ранее, сообщает ТАСС.
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Шоу-бизнес
Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.