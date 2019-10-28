Политика

REGNUMREGNUMУкраинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Сообщение замглавы Нацполиции Вадима Трояна приводит 27 октября пресс-служба МВД Украины. Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
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