Политика
REGNUMУкраинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное». В настоящий момент в Золотом находится «группа волонтёров без оружия».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В полиции Украины заявили, что «ветераны АТО» вывезли оружие из района Золотого
Военное обозрение22:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru 22:29
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Амурская правда 21:50
Космос
«Роскосмос» построит специальный корабль для космических туристов
Srnsk вчера в 05:51
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия 22:12
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
РИА Новости 21:17
Происшествия
В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.
РБК 23:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Дни24 14:17
Наука
От алкоголизма защитит высшее образование
Британские ученые установили, что четыре года, которые человек тратит на дополнительное образование, сокращает предрасположенность к спиртным напиткам на 50%.
Родной город 14:00
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Авто
Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию
В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Хоккей
Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ.
Чемпионат 22:57
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Российская газета 20:54
Армия и оружие
Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником
«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности завершить недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.
РБК 23:35
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
The GEEK 04:07
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия 23:01
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Гаджеты
Новый смартфон Honor получил сервисы Google
Установленные по умолчанию сервисы Google в глобальной версии смартфона Honor 9X сделает устройство еще более привлекательным в глазах европейских пользователей.
Anonsens вчера в 04:24
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33