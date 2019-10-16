Во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве подрались местные чиновники. Об этом порталу Prosports рассказал глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный.

Украинские чиновники подрались в VIP-ложе на игре с Португалией

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