Политика

RT на русскомRT на русскомРада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины». Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
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Рада отказалась отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины

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