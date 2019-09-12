Политика
RT на русскомРада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины». Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
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Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Слюнтяй не может быть президентом России, сказал глава государства Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе.
Lenta.ru 08:35
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews 06:08
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24
Экономика
В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный 16:31
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera вчера в 07:33
Игры
Все задания в Cyberpunk 2077 сделаны вручную — всего их будет четыре типа
Всего в игре четыре вида заданий: основная сюжетная линия — благодаря вариативности за одно прохождение игрок не увидит все миссии, но их подавляющее число. вспомогательные миссии — остальные крупные задания, которые могут быть как сравнимыми по масштабу с основными квестами, так и очень короткими.
Игромания.ру 09:14
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.
VSE42.RU вчера в 04:23
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru 06:56
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Политика
МИД не комментирует слова главы ДНР о вхождении республики в состав России
МИД РФ не будет оценивать заявление главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, которое появилось на его сайте, о намерении Донбасса войти в состав России.
ТАСС 10:35
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Политика
США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине
США разблокировали почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.
РИА Новости 16:16
Политика
Мнучин: Франция не может выделять деньги Ирану без согласия США
Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.
REGNUM 20:41
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17