Политика
Газета.RuУкраинские эксперты поругались в студии из-за русского языка
Вопрос о притеснении русского языка на Украине стал причиной спора представителя Коммунистической партии Украины Михаила Кононовича с экс-депутатом Верховной рады от партии "Свобода" Игорем Мирошниченко в эфире телеканала "Магнолия-ТВ".
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Экономика
Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
Здоровье
IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
Представители отрасли IT болеют больше, чем сотрудники иных профессий. На 2-ом месте в злополучном рейтинге находятся учителя.
Происшествия
В Элисте в многоквартирном доме произошёл хлопок газа
Общество
Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве
Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
Общество
Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая столичными властями заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Футбол
FA предъявила обвинение Алли, пошутившему над коронавирусом
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение футболисту "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли, ранее пошутившим на тему коронавируса, в ненадлежащем поведении в социальных сетях, сообщается на официальном сайте организации.
Гаджеты
Microsoft внезапно раскрыла технические характеристики Xbox Series X
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу
Волжский суд Саратова арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Здоровье
В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Религия
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива".