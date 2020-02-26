Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинские эксперты поругались в студии из-за русского языка

Вопрос о притеснении русского языка на Украине стал причиной спора представителя Коммунистической партии Украины Михаила Кононовича с экс-депутатом Верховной рады от партии "Свобода" Игорем Мирошниченко в эфире телеканала "Магнолия-ТВ".
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Украинские эксперты поругались в студии из-за русского языка

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Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
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IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России

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В Элисте в многоквартирном доме произошёл хлопок газа

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Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста 12:51
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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

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Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 13:28
Культура

Пушкинский музей стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia

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Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве

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ИА Новороссия 14:58
Общество

Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая столичными властями заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса.
РБК 14:40
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Футбол

FA предъявила обвинение Алли, пошутившему над коронавирусом

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение футболисту "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли, ранее пошутившим на тему коронавируса, в ненадлежащем поведении в социальных сетях, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 14:27
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Ведомости 09:45
Гаджеты

Microsoft внезапно раскрыла технические характеристики Xbox Series X

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Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу

Волжский суд Саратова арестовал одного из подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу.
РБК 10:05
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 вчера в 08:56
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
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Спорт

Александр Петров: «Снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть»

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Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
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Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra

Актуальные Новости 09:39
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В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Ореанда-Новости вчера в 05:42
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
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Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
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Религия

Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу

Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
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«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива".
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