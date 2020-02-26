Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. В программе «Открытым текстом» на телеканале «Магнолия-ТВ» обсуждался вопрос о том, есть ли на Украине дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку.

Политика Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Кино Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).

Футбол Башкиров стал игроком «Заглембе» Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.

Политика Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.