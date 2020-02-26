Политика

Взгляд.руВзгляд.руУкраинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка

Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. В программе «Открытым текстом» на телеканале «Магнолия-ТВ» обсуждался вопрос о том, есть ли на Украине дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку.
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