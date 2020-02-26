Политика
Взгляд.руУкраинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка
Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. В программе «Открытым текстом» на телеканале «Магнолия-ТВ» обсуждался вопрос о том, есть ли на Украине дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку.
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Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса
Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Происшествия
В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
Кино
Няня похитила у молодой семьи новорожденную дочь
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Общество
Почти в трети российских больниц не нашли водопровод
Водопровод отсутствует почти в трети российских больниц и поликлиник.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Происшествия
В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак
Тело мужчины со следами укусов животных обнаружили в Ленинском районе Красноярска недалеко от крупнейшей в городе ТЭЦ-1.
Футбол
В Парагвае вратарь забил курьёзный гол в свои ворота
В матче парагвайского чемпионата «Хенераль Диас» - «Гуаренья» (1:1) случился курьёзный момент.
Наука
В Аргентине нашли панцири древних броненосцев размером с автомобиль
Недавно в Аргентине нашли панцири древних броненосцев, размер которых был примерно с автомобиль.
Энергетика
Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз
Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве
"Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", - говорится в тексте письма.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Культура
Пушкинский музей признан музеем года
Армия и оружие
Двое военных Турции погибли от авиаудара в Сирии
Двое военнослужащих турецкой армии погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба минобороны Турции на официальной странице в Twitter.