Политика
Взгляд.руУкраинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка
Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. В программе «Открытым текстом» на телеканале «Магнолия-ТВ» обсуждался вопрос о том, есть ли на Украине дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку.
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Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что ее насиловали и накачивали наркотиками
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Происшествия
Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени
Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Политика
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Гаджеты
Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone
Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
Происшествия
В Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков
Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе.
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Космос
Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам
Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
Здоровье
Счетная палата перечислила проблемы детского здравоохранения
Счетная палата выявила ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности и низком качестве услуг в сфере детского здравоохранения.
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича
Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Происшествия
Собака спасла хозяина от смерти во сне
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских самолетов
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon поднималась с авиабазы Лоссимут для встречи российских бомбардировщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Космос
Hubble обнаружил «отпечатки пальцев» в глубоком космосе
Политика
Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву
Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.