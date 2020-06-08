Армия и оружие

ИзвестияИзвестияУкраинские эксперты рассказали о способе ударить по Сибири

По мнению автора статьи, дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 км и AGM-86C CALCM более чем на 1,2 км достаточно для атаки «на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».
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с чего всё началось
В руководстве украинской консалтинговой компании Defense Express заявили
 о способности "ударить" по России с помощью американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые могут обойти зону видимости российских ЗРК С-400 "Триумф".
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РИА Новости19:31

На Украине назвали способ ударить по Сибири

Lenta.ru17:09
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Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
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Экономика

В Якутии планируют разрешить работу турбаз

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Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Гаджеты

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В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
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Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

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На сайт голосования по Конституции внесли изменения

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Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
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Общество

Российские колледжи заработают с 1 сентября

Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
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Общество

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Действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Забайкальском крае до 14 июня.
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В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
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Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит

Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
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В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
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