Армия и оружие
ИзвестияУкраинские эксперты рассказали о способе ударить по Сибири
По мнению автора статьи, дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 км и AGM-86C CALCM более чем на 1,2 км достаточно для атаки «на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».
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с чего всё началось
В руководстве украинской консалтинговой компании Defense Express заявили о способности "ударить" по России с помощью американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые могут обойти зону видимости российских ЗРК С-400 "Триумф".Московский Комсомолец19:55
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Политика
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Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
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Gazeta.SPb 18:31
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
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Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
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RT на русском вчера в 12:44
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 вчера в 12:38
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В Якутии планируют разрешить работу турбаз
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SakhaNews 09:35
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Гаджеты
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В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
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Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск 22:51
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Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
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Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
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Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
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Lenta.ru 20:23
Космос
SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Газета.Ru 05 июня в 06:42
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
Общество
В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19
Действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Забайкальском крае до 14 июня.
Российская газета 21:43
Здоровье
В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
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Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Происшествия
Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов
В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28