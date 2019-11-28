Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

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Украинские эксперты устроили скандал в эфире ток-шоу из-за российского газа

Известиявчера в 19:38

Украинские эксперты поругались в прямом эфире из-за газового вопроса — видео

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Царьградвчера в 22:14

Спор из-за российского газа привел к скандалу в эфире украинского ток-шоу

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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