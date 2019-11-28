Политика
РИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Хоккей
Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
Автобус с учащимися Усольского кадетского корпуса попал в ДТП
Общество
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России
Советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей), пишет kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Экономика
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых запасов
Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Культура
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Культура
Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис
В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля (0+) в Перми будет Теодор Курентзис.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане ампутировали руки
Руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане пришлось ампутировать обе руки, передает «Лента.ру».
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Общество
Ветеран-десантник стал сити-менеджером Читы
Прежний руководитель администрации города Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Сапожников.
Гаджеты
Honor представил умные часы Honor Watch Magic 2
Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
Происшествия
В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.