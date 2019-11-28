Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Украинские эксперты устроили скандал в эфире ток-шоу из-за российского газа

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Украинский государственный деятель, политик. Вице-премьер-министр Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины. Министр социальной политики Украины с 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016.
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