Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Украинские эксперты рассорились в эфире из-за российского газа

Российская газета00:23

В студии украинского телеканала устроили скандал из-за российского газа

REGNUMвчера в 22:46

«Путин в отставку - через 2 часа придумают нового врага»: В прямом эфире журналист и политик схлестнулись из-за российского газа

Царьградвчера в 22:14

Украинские эксперты в прямом эфире поругались из-за вопроса по газу

РЕН ТВвчера в 21:30

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

РИА Новостивчера в 20:53

Украинские эксперты поругались в прямом эфире из-за газового вопроса — видео

Life.ruвчера в 20:39

Украинские эксперты устроили скандал в эфире ток-шоу из-за российского газа

Известиявчера в 19:38
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Экономика

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия 26 ноября в 18:05
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Армия и оружие

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 26 ноября в 14:06
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Общество

Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
РБК 04:13
Политика

Очередного российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал вчера в 03:09
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Музыка

Организаторы показали логотип Евровидения-2020

News.ru 02:49
Экономика

Индексы США обновили рекорды после новостей о торговой сделке с Китаем

Основные американские торговые индексы обновили рекорды при закрытии, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 17:59
Энергетика

«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию

Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Право.ру 04:01
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Политика

Путин заявил о готовности поделиться сирийским опытом со странами ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поделиться опытом проведения антитеррористических операций в Сирии со странами ОДКБ.
Rambler News Service 03:50
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Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Life.ru 03:44
Экономика

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
РБК 26 ноября в 03:06
Политика

Матвиенко назвала главный вызов для России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
RT на русском вчера в 18:20
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Гаджеты

Стильный внешний аккумулятор Xiaomi согреет руки в морозную погоду

Главная особенность новинки — встроенный нагревательный элемент, благодаря которому гаджет поможет согреть руки в морозную погоду.
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