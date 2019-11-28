Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.

Политика Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

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