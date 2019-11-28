Политика
РИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Армия и оружие
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
Политика
Очередного российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Музыка
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Экономика
Индексы США обновили рекорды после новостей о торговой сделке с Китаем
Основные американские торговые индексы обновили рекорды при закрытии, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
Энергетика
«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Политика
Путин заявил о готовности поделиться сирийским опытом со странами ОДКБ
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поделиться опытом проведения антитеррористических операций в Сирии со странами ОДКБ.
Хоккей
Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
Политика
Матвиенко назвала главный вызов для России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
Гаджеты
Стильный внешний аккумулятор Xiaomi согреет руки в морозную погоду
Главная особенность новинки — встроенный нагревательный элемент, благодаря которому гаджет поможет согреть руки в морозную погоду.