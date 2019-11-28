Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Украинские эксперты рассорились в эфире из-за российского газа

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В студии украинского телеканала устроили скандал из-за российского газа

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«Путин в отставку - через 2 часа придумают нового врага»: В прямом эфире журналист и политик схлестнулись из-за российского газа

Царьградвчера в 22:14

Украинские эксперты в прямом эфире поругались из-за вопроса по газу

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Life.ruвчера в 20:39

Украинские эксперты устроили скандал в эфире ток-шоу из-за российского газа

Известиявчера в 19:38
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Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

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Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
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Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
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В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

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РИА Новости 02:24
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
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Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
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России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
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Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
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Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

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Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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