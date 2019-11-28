Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.

Футбол Зенит — Лион 2:0 Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль поделился мнением о шансах «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Авто В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Политика Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Космос Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.

Политика В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Общество Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.