Политика
РИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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Футбол
Зенит — Лион 2:0
Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль поделился мнением о шансах «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4
Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Кино
Актер из «Звездных войн» потерял сценарий нового фильма саги
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Политика
Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы
Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Общество
Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Ранее местные СМИ обнародовали фотографии машинописного текста, из которого следует, что в 1982 году Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".