с чего всё началось

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Кино Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Энергетика «Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.

Политика «Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.

Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.

Религия У православных 28 ноября начинается Рождественский пост У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.

Общество В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.

Политика Депутат Рады рассказал о разбитых надеждах украинцев По словам Королевской, украинцы надеялись на приход новых и молодых людей, полных сил и новых идей, однако этого не случилось.

Здоровье Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.