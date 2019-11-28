Политика
РИА НовостиУкраинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne. Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
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с чего всё началось
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко поскандалили из-за российского газа в прямом эфире телеканала NewsOne в среду, 27 ноября.Вечерняя Москва00:03
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