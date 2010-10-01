Общество
Журналистская правдаУкраинские извращенцы осквернили «Родину-мать» в Киеве
Как пояснили в соцсетях сами представители украинского ЛГБТ-сообщества (гомики, лесбиянки, трансгендеры и прочие половые девианты), им удалось при помощи квадрокоптера водрузить свой «радужный флаг» прямо на меч в руке статуи Родины-матери в Киеве, сообщает «РВ».
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Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
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Президент США Дональд Трамп допускает, что может встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Коммерсантъ 19:53
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Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
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Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
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По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
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В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
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Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Три четверти вузов ожидают сокращения числа платников
75% российских вузов в 2020 году ждут сокращения числа студентов, обучающихся на платной основе.
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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
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Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
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