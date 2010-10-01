Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаУкраинские извращенцы осквернили «Родину-мать» в Киеве

Как пояснили в соцсетях сами представители украинского ЛГБТ-сообщества (гомики, лесбиянки, трансгендеры и прочие половые девианты), им удалось при помощи квадрокоптера водрузить свой «радужный флаг» прямо на меч в руке статуи Родины-матери в Киеве, сообщает «РВ».
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«Дна нет. Совсем нет»: Первая реакция на осквернение Родины-матери в Киеве

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