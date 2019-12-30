с чего всё началось

Футбол Федчук перешел из «Авангарда» в «Тамбов» Нападающий Артем Федчук, выступавший за курский "Авангард", перешел в "Тамбов", заявил спортивный директор тамбовского футбольного клуба Павел Худяков.

Происшествия Водитель обстрелял не пропустившую его машину семью в Саратове Водитель открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его машину на дороге в Саратове, в обстрелянном авто оказалась семья с ребенком.

Происшествия Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".

Общество Трудовые книжки стали электронными С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Экономика Росстат опубликовал предварительную оценку инфляции в 2019 году Потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат.