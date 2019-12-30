с чего всё началось

Происшествия Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Общество Папа Римский извинился за то, что ударил женщину Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.

Наука Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.

Происшествия Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.

Политика Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.

Футбол Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов» Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.

Политика Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».