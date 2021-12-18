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Украинские хлебопекари потерпят убытки из-за возросшей стоимости газа

По данным, которыми располагает издание, ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и кабмину с просьбой обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.
Известия
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда
» со ссылкой на заявление ассоциации.
Взгляд.ру
Как сообщает издание, в январском контракте стоимость газа достигла 52 тысяч гривен за тысячу кубов.
Московский Комсомолец
Представители отрасли просят выделить предприятиям, выпекающим хлеб, льготный газ или начать субсидировать производство, пишет "Экономическая правда".
РЕН ТВ

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