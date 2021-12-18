По данным, которыми располагает издание, ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и кабмину с просьбой обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.
Чересчур мягкая политика президента США Джо Байдена по отношению к России и российскому президенту Владимиру Путину слишком контрастирует с его предвыборными обещаниями и может привести к негативным последствиям для демократической партии.
Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск альянса в Румынии и Болгарии.