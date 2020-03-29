Геращенко напомнила, что министры проработали на своих постах всего месяц. Она также обратила внимание на то, что они подали в отставку в разгар пандемии коронавируса.

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

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