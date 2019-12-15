Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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Глава кабмина Украины сообщил о просьбе министров повысить им зарплаты

РБКвчера в 17:02

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Российская газетавчера в 15:42

Украинские министры попросили повысить им зарплату

РИА Новостивчера в 13:57

Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

ТАССвчера в 14:53

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Газета.Ruвчера в 14:27

Украинские министры попросили поднять им зарплаты

Известиявчера в 14:19

Украинские министры требуют увеличения зарплат

Народные новостивчера в 16:36
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Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

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АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
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Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения

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РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Российский футбольный союз отстранил президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца и год условно, пишет «Коммерсант».
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Китай отложил повышение пошлин на товары из США

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Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
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Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона

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Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
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