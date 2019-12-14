Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Глава кабмина Украины сообщил о просьбе министров повысить им зарплаты

РБК17:02

Украинские министры попросили поднять им зарплаты

Известия14:19

Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

ТАСС14:53

Жалобы украинских министров на зарплаты объяснили

Lenta.ru14:36

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Газета.Ru14:27

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Российская газета15:42

Украинские министры попросили повысить им зарплату

РИА Новости13:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:47, Ашберн
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия вчера в 13:24
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK 03:04
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости вчера в 02:02
Общество

Названа самая популярная порноактриса 2019 года

Наиболее популярным запросом в 2019 году стало любительское порно, вторым по популярности стала тема alien (инопланетяне).
Наша версия вчера в 09:27
Наука

В Китае учёные скрестили поросят с обезьянами

Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны.
Discover24 05:17
Общество

Атомный ледокол «Арктика» вышел на первый этап ходовых испытаний

«12 декабря головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе (входит в состав ОСК), вышел на первый этап ходовых испытаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 12 декабря в 05:00
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Футбол

«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо

Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Чемпионат 14:29
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Кино

Стало известно, какой мутант может появиться в «Чёрной Вдове»

В предстоящем кинокомиксе «Чёрная Вдова» может появиться первый мутант.
REGNUM вчера в 12:39
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Наука

Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Ugpressa.ru 12 декабря в 00:33
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Общество

Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой

Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой.
Газета.Ru 08:30
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv вчера в 07:50
Шоу-бизнес

25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Passion.ru вчера в 08:58
Технологии

Amazon распродала Echo

Все запасы устройств с установленным голосовым помощником Alexa были распроданы за две недели до Рождества.
Компания вчера в 07:11
Авто

Названы лучшие автомобили для российской зимы

Чтобы помочь вам с выбором, эксперты портала 110km.ru составили рейтинг лучших машин для российской зимы.
Автоновости дня 11:00
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

Говорит Москва 11:57
Футбол

«Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в чемпионате Испании

"Барселона" и "Реал Сосьедад" разошлись миров в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 12:05
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Александрович Дубилет
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен, один из создателей первого мобайл-онли банка на Украине. Министр Кабинета министров Украины с 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное