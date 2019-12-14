Общество
РИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
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Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro
Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
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Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
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Названа самая популярная порноактриса 2019 года
Наиболее популярным запросом в 2019 году стало любительское порно, вторым по популярности стала тема alien (инопланетяне).
Наука
В Китае учёные скрестили поросят с обезьянами
Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» вышел на первый этап ходовых испытаний
«12 декабря головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе (входит в состав ОСК), вышел на первый этап ходовых испытаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Экономика
Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям
Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Футбол
«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Кино
Стало известно, какой мутант может появиться в «Чёрной Вдове»
В предстоящем кинокомиксе «Чёрная Вдова» может появиться первый мутант.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Общество
Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой
Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Шоу-бизнес
25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Технологии
Amazon распродала Echo
Все запасы устройств с установленным голосовым помощником Alexa были распроданы за две недели до Рождества.
Авто
Названы лучшие автомобили для российской зимы
Чтобы помочь вам с выбором, эксперты портала 110km.ru составили рейтинг лучших машин для российской зимы.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»
Футбол
«Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в чемпионате Испании
"Барселона" и "Реал Сосьедад" разошлись миров в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.