Общество
РИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 16 по 22 декабря
На работе у вас появится немного свободного времени – потратьте его на разбор бумаг.
Футбол
Объявлены самые перспективные спортивно-технологические стартапы года
В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошла торжественная церемония награждения конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge), организованного в рамках национальной независимой премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Происшествия
Суд арестовал экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева по делу о взятке
По данным местных СМИ, бывший глава Челябинска связан с злоупотреблениями бюджетными средствами при строительстве школы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Политика
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Общество
Врио губернатора Приангарья отправится в пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу планирует отправиться с рабочей поездкой в пострадавший от паводка Тулун.
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Общество
В России выявили новый канал утечек персональных данных
Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний.