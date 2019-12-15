Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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Глава кабмина Украины сообщил о просьбе министров повысить им зарплаты

РБК17:02

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Российская газета15:42

Украинские министры попросили повысить им зарплату

РИА Новости13:57

Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

ТАСС14:53

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Газета.Ru14:27

Украинские министры попросили поднять им зарплаты

Известия14:19

Украинские министры требуют увеличения зарплат

Народные новости16:36
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Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
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Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

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Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

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Слово и Дело вчера в 18:31
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США выведут из Афганистана более половины военного контингента

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
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Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

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Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
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Общество

Врио губернатора Приангарья отправится в пострадавший от паводка Тулун

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Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
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Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний.
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Армия и оружие

В Сирии неизвестные боевики атаковали позиции САА в провинции Даръа

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