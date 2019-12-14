Общество
РИА НовостиУкраинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Происшествия
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина
Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Шоу-бизнес
Ротару отказалась от гастрольных туров, ее директор объяснил причину
Концертный директор Софии Ротару объяснил, почему певица София Ротару отказалась от гастролей по России, но при этом согласилась выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в Москве.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Авто
Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска
В рамках подписанных соглашений завод, принадлежавший совместному предприятию, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Хоккей
«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму
"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Пентагон возмущен: половина военных США считает Россию союзником
Почти половина семей военных в США видит в лице России союзника, а не врага, показывает исследование Института Рейгана.
Здоровье
Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца
Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Гаджеты
Новая ошибка при разблокировке обнаружена в последних версиях Android
Найдена новая ошибка на мобильных устройствах, работающих под управлением операционных платформ Android 9 (Pie) и Android 10, об этом 13 декабря сообщает китайский блог Gizchina.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.