Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, украинцев, вероятно, везут к пункту обмена.

Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

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