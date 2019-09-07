Политика

КоммерсантъКоммерсантъАдвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, украинцев, вероятно, везут к пункту обмена.
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Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО «Лефортово»

Интерфакс02:42

Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули «Лефортово»

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РЕН ТВ02:44

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РБК02:41

СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
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В Татарстане прошло показательное открытие нового детского сада «Золотая рыбка» с подставными детьми.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
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