Политика
РБКУкраинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия — всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвует более 10 тыс. человек.
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Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Фигурное катание
Косторная выиграла Finlandia Trophy
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото турнира серии "Б" Finlandia Trophy, обыграв Елизавету Туктамышеву https://t.co/kfZVOx0TEt pic.twitter.com/s2AdLDk8km — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 13, 2019 Третье место на Finlandia Trophy заняла представительница Японии Юхана Ёкои, она набрала 191,90 балла.
LiveResult.Ru вчера в 23:02
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости 09:55
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
RT на русском 10:27
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Экономика
Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд
Расходы достигнут 701 млрд, дефицит установлен на уровне 35 млрд рублей. Бюджет предполагает ввод 166 новых городских объектов.
78.ru 07:52
Общество
Диетологи Италии раскрыли секрет вечной молодости
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Политика
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Финансы
Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
RT на русском вчера в 06:34
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
REGNUM 08:08
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24