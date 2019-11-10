Армия и оружие

ИзвестияИзвестия«Правый сектор» обстрелял украинских военных в Донбассе

Ранее в воскресенье, 10 ноября ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском. Отмечалось, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка. 9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
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«Правый сектор» обстрелял украинских военных в Донбассе

Известия15:14

Украинские радикалы расстреляли грузовик со служащими ВСУ

Московский Комсомолец12:52

В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

РИА Новости13:30

В ДНР рассказали об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Комсомольская правда14:31

Боевики «Правого сектора» обстреляли грузовик ВСУ в Донбассе

Ридус12:30

СМИ: боевики «Правого сектора» обстреляли грузовик с украинскими военными под Петровским

ТАСС12:20

Донбасс сегодня: «нетрадиционные» разборки в ВСУ, националисты обживают позиции в Золотом

ФАН11:39
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Беременная Анастасия Костенко сделала заявление о рукоприкладстве мужа

Bimru.ru 08 ноября в 09:52
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
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Магомедшарипов победил Хаттара в главном бою на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара из США в поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 00:55
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия

Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ

Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

RT на русском 14:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии

Газета.Ru 11:15
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

RT на русском 09:12
Армия и оружие

Джихадисты атаковали укрепление армии Сирии в провинции Латакия

Боевики-джихадисты напали на оплот сирийской армии в районе населённого пункта Силинфа в восточной части провинции Латакия.
News.ru 13:30
Политика

Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп

"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС вчера в 02:19
Футбол

РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи

Газета.Ru 15:00
Здоровье

Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией

Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
Футбол

Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
Чемпионат 13:39
Армия и оружие

Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».
RT на русском 14:52
Политика

В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 11:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Теннис

Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 10:49
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти

Представитель Пентагона Рэт Хоффман заявил, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы» SDF, а не США.
Страна Советов on-line 02:04
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Происшествия

В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Хоккей

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла

В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.
Чемпионат 13:03
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