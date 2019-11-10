Армия и оружие
Известия«Правый сектор» обстрелял украинских военных в Донбассе
Ранее в воскресенье, 10 ноября ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском. Отмечалось, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка. 9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
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Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сделала заявление о рукоприкладстве мужа
Bimru.ru 08 ноября в 09:52
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Единоборства
Магомедшарипов победил Хаттара в главном бою на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара из США в поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 00:55
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
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Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском 14:47
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Армия и оружие
Джихадисты атаковали укрепление армии Сирии в провинции Латакия
Боевики-джихадисты напали на оплот сирийской армии в районе населённого пункта Силинфа в восточной части провинции Латакия.
News.ru 13:30
Политика
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС вчера в 02:19
Футбол
РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи
Газета.Ru 15:00
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
Футбол
Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
Чемпионат 13:39
Армия и оружие
Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».
RT на русском 14:52
Политика
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 11:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Теннис
Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 10:49
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Представитель Пентагона Рэт Хоффман заявил, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы» SDF, а не США.
Страна Советов on-line 02:04
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.
Чемпионат 13:03