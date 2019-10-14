В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия — всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвует более 10 тыс. человек.

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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