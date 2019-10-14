Политика

РБКРБКУкраинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия — всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвует более 10 тыс. человек.
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Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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Националисты на марше призвали расправиться с Зеленским

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Шествие украинских националистов стартовало в Киеве

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РИА Новости08:22

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Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии

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В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу

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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
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