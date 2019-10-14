Политика
РБКУкраинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия — всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвует более 10 тыс. человек.
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика
Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии
Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
RT на русском 11:53
Футбол
«Тамбов» нашёл замену Григоряну
Руководство «Тамбова» неоднократно заявляло о кредите доверия к главному тренеру команды Александру Григоряну.
Metaratings 09:35
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Экономика
Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
ТАСС 04:21
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Происшествия
В Перми иномарка сбила группу детей
14 октября в 18:22 на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых автомобиль Mazda сбил группу школьников.
Новости Перми 10:22
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Общество
Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России
Худшим городом страны Илья Варламов назвал Адлер. Санкт-Петербург и Москву блогер в свой рейтинг не включил.
Псковское агентство информации 03:09
Армия и оружие
Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.
Известия 01:00
Армия и оружие
ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж.
ПолитРоссия 10:51
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Общество
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Lenta.ru 02:52
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Волейбол
Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу
RT на русском 09:06
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Упрощенная процедура получения гражданства для иностранцев с медицинскими специальностями может помочь решить проблему дефицита кадров в России.
1743.ru 12 октября в 03:00
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24