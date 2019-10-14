Политика
РИА НовостиВ Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Происшествия
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Космос
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли
По словам CNEOS, астероиды размером с SX5 сталкиваются с Землей примерно раз в 10 000 лет, а астероиды размером более 1 км поражают планету примерно раз в 100 000 лет.
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Армия и оружие
Чехия приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Чехии приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Футбол
Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.
Технологии
Консольные игры на смартфонах. Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud для желающих
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной
Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Политика
«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Политика
Идею Путина о миротворцах ООН на Донбассе поддержал глава МИД Украины
Идею Путина о размещении миротворцев ООН на разграничительной линии в Донбассе поддержал глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече с журналистами 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Авто
Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре
Компания Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре. Машина будет похожа на «бронетранспортер будущего».