В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто.

Футбол Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Политика На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Экономика Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Космос Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли По словам CNEOS, астероиды размером с SX5 сталкиваются с Землей примерно раз в 10 000 лет, а астероиды размером более 1 км поражают планету примерно раз в 100 000 лет.

Политика Киев отказался от федерализации Украины Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Покойник развеселил родственников на своих похоронах В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Футбол Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак» Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.

Политика Идею Путина о миротворцах ООН на Донбассе поддержал глава МИД Украины Идею Путина о размещении миротворцев ООН на разграничительной линии в Донбассе поддержал глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече с журналистами 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.