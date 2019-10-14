Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто.
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В столице Украины прошли шествия националистов

RT на русском16:38

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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Марш националистов против Зеленского начался в Киеве. Видео

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Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

Lenta.ru09:05

Марш радикалов и нацистов в Киеве: их много, но у них пока нет единства. Фоторепортаж

Украина.ру14:39

В Киеве стартовал марш украинских националистов

РИА Новости08:22
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В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
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В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
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Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Общество

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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие

Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии

По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
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В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
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Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
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Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли

По словам CNEOS, астероиды размером с SX5 сталкиваются с Землей примерно раз в 10 000 лет, а астероиды размером более 1 км поражают планету примерно раз в 100 000 лет.
AstroNews.ru 12 октября в 14:18
Политика

Киев отказался от федерализации Украины

Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

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Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

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Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
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Чехия приостановила поставки вооружений в Турцию

Власти Чехии приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
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Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.
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Консольные игры на смартфонах. Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud для желающих

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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

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Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

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«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
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Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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Идею Путина о миротворцах ООН на Донбассе поддержал глава МИД Украины

Идею Путина о размещении миротворцев ООН на разграничительной линии в Донбассе поддержал глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече с журналистами 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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