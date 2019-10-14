Политика

РБКРБКУкраинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия — всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвует более 10 тыс. человек.
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В столице Украины прошли шествия националистов

RT на русском16:38

Украинские националисты использовали на акции советский лозунг

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Марш националистов против Зеленского начался в Киеве. Видео

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Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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В Киеве стартовал марш украинских националистов

РИА Новости08:22
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Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ.
Взгляд.ру 13:17
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Армия и оружие

Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии

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Московский Комсомолец 16:38
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Ведомости 05:57
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика

Путин встретился с королем Саудовской Аравии

Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru 12:54
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Музыка

«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру 12 октября в 18:21
Происшествия

Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
РБК 17:35
Армия и оружие

Провинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета

Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики.
iReactor 16:07
Шоу-бизнес

Курникова намекнула на свадьбу с Иглесиасом

Российская экс-теннисистка Анна Курникова намекнула на свадьбу с испанским поп-исполнителем Энрике Иглесиасом.
Газета.Ru 07:37
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Футбол

Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
Чемпионат 15:38
Киберспорт

Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Политика

Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit

РЕН ТВ 08:11
Армия и оружие

Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

RT на русском 03:59
Футбол

Названы стадионы, на которых сыграет «Торпедо» в случае выхода в РПЛ

Московское «Торпедо» в случае выхода в РПЛ и допуска в лигу будет выступать на одном из стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу – 2019, сообщили «Спорту День за Днем» источники, близкие к ситуации.
Спорт день за днем 10:00
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