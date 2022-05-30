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Украинские обстрелы нарушили работу связи и интернета в Херсонской области

В результате украинских обстрелов в Херсонской области нарушена работа систем интернета и сотовой связи, сообщил 30 мая журналистам глава военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
REGNUM
Из-за обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети.
Взгляд.ру
В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов.
Взгляд.ру
Власти Херсонской области региона обратились к российскому руководству с просьбой задействовать возможности телекоммуникационных компаний России для восстановления связи в регионе.
Царьград

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Украинские обстрелы нарушили работу связи и интернета в Херсонской области
REGNUM12:25
Киев оставил без сотовой связи и интернета Херсонскую и Запорожскую области
Взгляд.ру12:05
В результате обстрелов в ВСУ 500 тысячи жителей Херсонщины лишились связи и интернета
РИА Новости Крым12:03
В Херсонской области 500 тысяч человек оказались без сотовой связи из-за обстрелов ВСУ
РЕН ТВ12:01
Херсонская область оказалась без связи из-за обстрелов ВСУ
ТАСС11:59
Херсонская область осталась без мобильной связи
Интерфакс11:52
ВСУ атаковали инфраструктуру связи в Херсонской области
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