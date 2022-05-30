REGNUMУкраинские обстрелы нарушили работу связи и интернета в Херсонской областиВ результате украинских обстрелов в Херсонской области нарушена работа систем интернета и сотовой связи, сообщил 30 мая журналистам глава военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.REGNUMИз-за обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети.Взгляд.руВ результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов.Взгляд.руВласти Херсонской области региона обратились к российскому руководству с просьбой задействовать возможности телекоммуникационных компаний России для восстановления связи в регионе.ЦарьградЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияSmotrim.ruРЕН ТВREGNUMИзвестияReadovka NewsГазета.RuЦарьградLife.ruНТВПодробнее о событииУкраинские обстрелы нарушили работу связи и интернета в Херсонской областиREGNUM12:25Киев оставил без сотовой связи и интернета Херсонскую и Запорожскую областиВзгляд.ру12:05В результате обстрелов в ВСУ 500 тысячи жителей Херсонщины лишились связи и интернетаРИА Новости Крым12:03В Херсонской области 500 тысяч человек оказались без сотовой связи из-за обстрелов ВСУРЕН ТВ12:01Херсонская область оказалась без связи из-за обстрелов ВСУТАСС11:59Херсонская область осталась без мобильной связиИнтерфакс11:52ВСУ атаковали инфраструктуру связи в Херсонской областиГлас Народа11:55Показать ещёОценить385Поделиться