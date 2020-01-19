Общество

РБКРБКУкраинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства. В погранслужбе пояснили, что одному из актеров запретили пересекать границу из-за посещения «оккупированной территории Крыма».
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Украина не дала въехать четырем российским актёрам

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На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

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На Украину не пустили Бутина, Колесникова и Удовиченко

Вести.Ru12:38

Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

РИА Новости11:26
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Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

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RT на русском 12:53
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Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Шоу-бизнес

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Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Политика

В Киев доставлены тела погибших в катастрофе в Иране

BFM.ru 04:39
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Коммерсантъ 02:25
Экономика

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ 16 января в 18:48
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"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу

В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.
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Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости 17:10
Армия и оружие

Киевские боевики трижды нарушили перемирие в ДНР за минувшие сутки

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Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле

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Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
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Политика

Путин встретился с Эрдоганом в Берлине

Взгляд.ру 07:28
Интернет

Хакер опубликовал данные для доступа к 500 тысячам устройств

Например, в 2017 году был опубликован список с данными, позволяющими получить доступ к более чем 33 тысячам устройств.
Красная весна 13:51
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Футбол

«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
Общество

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Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях берлинской конференции по Ливии обсудила вопросы транзитных поставок российского газа через Украину в Европу.
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Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
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Общество

Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства

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Общество

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РБК 16:01
Политика

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Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов заявил, что конференция по Ливии, несомненно, является важным этапом в процессе урегулирования ситуации в стране.
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