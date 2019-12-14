с чего всё началось

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну российской журналистке из-за того, что она ездила в Крым, сообщается на сайте ведомства.

Российскую журналистку не пустили на Украину

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