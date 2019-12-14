Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийскую журналистку не пустили на Украину

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну российской журналистке из-за того, что она ездила в Крым, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Государственная пограничная служба Украины сообщила
, что в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов.
РБК07:21

Подробнее о событии

Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

РБК08:38

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

ТАСС07:36

Второго за сутки журналиста НТВ не пустили в Киев

НТВ07:50

На Украину не пустили двух журналистов НТВ за два дня

Дождь07:48

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Известия07:41

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Телеканал 360°07:51

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Lenta.ru06:46
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:15
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru вчера в 03:25
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru вчера в 09:08
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 12:18
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Футбол

ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу

Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Чемпионат вчера в 12:30
Гаджеты

Microsoft показала новый стиль иконок и новый логотип Windows 10

В будущем в Windows 10 будут изменены все иконки, а также логотип операционной системы.
Astera вчера в 08:46
Здоровье

Я не хочу жить

По количеству самоубийств на душу населения Россия вышла на третье место в мире.
Росбалт 12 декабря в 09:24
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
BFM.ru 02:03
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Общество

«Мисс мира» стала представительница Ямайки

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурсе «Мисс мира 2019».
Пятый канал 12:22
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

РБК 12:08
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Футбол

«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»

«Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте. Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.
RT на русском 12:29
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Музыка

Шнуров начал критиковать Гагарину в эфире шоу «Голос»

Известный музыкант, наставник шоу "Голос" Сергей Шнуров вступил в словесную перепалку с коллегой по шоу Полиной Гагариной.
Аргументы недели 07:46
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Биатлон

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете

РЕН ТВ 07:10
Космос

NASA испытала самую большую в мире ракету для лунных миссий

Разработчики проверили, сможет ли он выдержать давление, гораздо большее того, что будет во время полета.
Суть событий 11 декабря в 12:02
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:07
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