Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщил сам ведущий в Twitter, опубликовав запись инцидента. На кадрах видно, как во время рекламной паузы гости продолжили конфликт, начавшийся ранее.
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«Моя ответственность»: драка на шоу Соловьева

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