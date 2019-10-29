Общество

Российская газетаРоссийская газетаУкраинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
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«Бокс» украинских экспертов: Драка в эфире у Соловьёва произошла из-за галстука и… Святого Августина

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Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
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