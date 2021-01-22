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RuBaltic.Ru

Украинские предприятия пожаловались премьеру на критическую ситуацию в атомной энергетике

Десятки украинских предприятий, работающих в области производства оборудования и комплектующих для атомных электростанций, пожаловались премьер-министру страны Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра атомной энергетики Юрию Витренко на критическую ситуацию в отрасли из-за долгов.В источнике
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РИА Новости

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
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