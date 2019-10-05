Армия и оружие
РИА НовостиУкраинские радикалы заняли город в Донбассе перед отводом войск
Боевики националистического полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заняли населенный пункт Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
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Они там есть, но их нет — главарь киевских нацистов «сломался», рассказывая о российских войсках на Донбассе
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