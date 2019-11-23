Религия

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает "Обозреватель". Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.
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Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РИА Новости14:00

Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Известия15:51

Глава ПЦУ предложил украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Газета.Ru17:49

Украина хочет перенести Рождество

Телеканал 360°18:17

Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря

ТАССвчера в 08:24

Украинские раскольники предложили отмечать Рождество 25 декабря

Life.ru17:32

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РЕН ТВ14:23
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Епифаний
Украинский священнослужитель
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины. До избрания предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года был епископом канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, состоя: наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря, викарным епископом Вышгородским, митрополитом Переяславским и Белоцерковским, Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.
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