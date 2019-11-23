Религия
РИА НовостиУкраинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает "Обозреватель". Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Происшествия
Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Теннис
Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
Армия и оружие
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Футбол
Канте объяснил свое решение не переходить в «ПСЖ»
Отчетливо понимал, что мне хорошо в «Челси». Решение не переходить в «ПСЖ» было принято по спортивным причинам.
Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Политика
Без превышения: в России предложили расширить право на самооборону
Депутат пояснил, что сейчас граждане могут попасть под "превышение пределов необходимой самообороны", по которой на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Происшествия
В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец
В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.