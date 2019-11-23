Религия
РИА НовостиУкраинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает "Обозреватель". Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.
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Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Политика
Украинская экономика проходит процесс саморазрушения
Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Экономика
Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома".
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Экономика
AFP: владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за $16 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к заключению этой сделки.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют военные объекты в Португалии
Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября.
Происшествия
Двое подростков избили сверстника в Москве
«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Космос
Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону
У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
Общество
Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом сообщил коллега актера Вячеслав Василюк на своей официальной странице в Facebook.
Политика
ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей
Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Футбол
Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды
Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.