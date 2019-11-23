Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает "Обозреватель". Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.

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